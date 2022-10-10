Следком официально подтвердил нахождение тела Логуновой

Следственный комитет дал официальный комментарий по делу Елены Логуновой. Информация об этом в понедельник, 10 октября, появилась в Telegram-канале ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела следователи обнаружили останки женщины в Рязанской области. Установлено, что они принадлежат Елене Логуновой, пропавшей без вести в 2021 году», — заявили в следкоме.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра. Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Однако женщина опознала ювелирные украшения дочери. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.