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В Минобороны отказались назвать сроки окончания мобилизации в Рязанской области
Напомним, что 22 сентября появилась информация, что в ходе частичной мобилизации в Рязанской области призовут до трех тысяч жителей.

Редакция РЗН. инфо обратилась в Минобороны с просьбой прокомментировать ход частичной мобилизации в Рязанской области. Редакция отправила запрос, пытаясь узнать:

  • сроки окончания мобилизации,
  • количество мобилизованных,
  • оценку работы военкоматов, совершают ли они ошибки и какие,
  • количество добровольцев.

В ответе представитель пресс-службы Западного военного округа Илья Свереда пояснил, что запрашиваемую информацию невозможно предоставить.

«Вы запрашиваете информацию, которую мы для публикации не можем озвучить. Практически ни один вопрос. Часть информации секретная, часть конфиденциальная, часть для служебного пользования», — сообщил он.

Напомним, что 22 сентября появилась информация, что в ходе частичной мобилизации в Рязанской области призовут до трех тысяч жителей. Об этом в эфире ТКР заявил военный комиссар региона Олег Серкез.