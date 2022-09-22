В Рязанской области призовут до трех тысяч человек

В Рязанской области призовут до трех тысяч человек. Об этом в сюжете ТКР рассказал военком региона Олег Серкез.

«Первая категория — это те, кто имеют воинскую специальность. Как правило те, кто закончил воинскую службу в течение трех-пяти лет последних. У нас будет формироваться новая воинская часть. Туда мы призываем граждан, прибывающих в запасе. Пока речь идет о трех тысячах человек», — сообщил он.

Серкез отметил, что без подготовки в зону боевых действий отправлять не будут.