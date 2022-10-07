Более 140 ошибочно мобилизованных рязанцев вернулись домой

Ранее рязанский омбудсмен Наталья Епихина рассказала о нарушениях по проведению частичной мобилизации в регионе.

Более 140 ошибочно мобилизованных рязанцев вернулись домой. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

В их числе оказались житель Сараевского района, страдающих хроническим гепатитом, житель Сасова, имеющий на иждивении двух детей, беременную жену и бабушку-инвалида, житель Михайлова с тяжелым хроническим заболеванием, пожизненно принимающий лекарства и страдающий язвой желудка рязанец, отец троих детей.

Ранее рязанский омбудсмен Наталья Епихина рассказала о нарушениях по проведению частичной мобилизации в регионе.