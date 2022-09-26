В Рязанской области нашли нарушения по проведению частичной мобилизации

По словам уполномоченной по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной, жители региона жалуются, что на мобилизацию призывают людей старше заявленного возраста и с проблемами со здоровьем.

В Рязанской области нашли нарушения по проведению частичной мобилизации в регионе. Об этом в понедельник, 26 сентября, РЗН. инфо рассказала уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

По ее словам, ей поступают обращения от жителей региона в связи с частичной мобилизацией. Большая часть сообщений о том, что призывают людей старше заявленного возраста и с проблемами со здоровьем.

«Повестки получают рядовые и сержанты в возрасте 40 и 42-х лет. Призывной возраст граждан до 35 лет и это является нарушением», — подчеркнула она.

Также Епихина добавила, что в основном с ней связываются жены и родственники тех, кто получил повестки. По ее словам, каждое обращение проверяют.

«С призывниками работают, но как только выясняется ошибка — их вызывают обратно», — добавила она.