Россия остановит участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе
В российском МИДе заявили, что из-за действий украинских военных Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в сделке.
Россия остановит участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе. Об этом
В российском МИДе заявили, что из-за действий украинских военных Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в сделке.
Соглашение приостановили не определенный срок.
Ранее сообщалось, что в Севастопольской бухте ВСУ применили беспилотники. Через несколько часов атаки ПВО сбило все беспилотники.