Россия остановит участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе

В российском МИДе заявили, что из-за действий украинских военных Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в сделке.

Россия остановит участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В российском МИДе заявили, что из-за действий украинских военных Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в сделке.

Соглашение приостановили не определенный срок.

Ранее сообщалось, что в Севастопольской бухте ВСУ применили беспилотники. Через несколько часов атаки ПВО сбило все беспилотники.