В Севастопольской бухте ВСУ применили беспилотники

В Севастопольской бухте для отражения атак беспилотников задействовали Черноморский флот. Об этом
По его словам, объекты в городе не пострадали из-за нападения.
«
Накануне Развозжаев сообщал, что после недавнего применения ВСУ беспилотника против Балаклавской ПГУ-ТЭС в городе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.
Также власти города заявили, что рейд в Севастополе временно перекрыт. Паромы и катера через бухту не пропускают. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.