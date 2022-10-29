В Севастопольской бухте ВСУ применили беспилотники

В Севастопольской бухте для отражения атак беспилотников задействовали Черноморский флот. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В Севастопольской бухте для отражения атак беспилотников задействовали Черноморский флот. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в субботу, 29 октября.

По его словам, объекты в городе не пострадали из-за нападения.

« Корабли Ч. Ф. отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — написал он.

Накануне Развозжаев сообщал, что после недавнего применения ВСУ беспилотника против Балаклавской ПГУ-ТЭС в городе усилили защиту объектов критической инфраструктуры.

Также власти города заявили, что рейд в Севастополе временно перекрыт. Паромы и катера через бухту не пропускают. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.