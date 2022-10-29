В Севастополе системы ПВО сбили все украинские беспилотники

В Севастополе системы ПВО несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские БПЛА сбиты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В Севастополе системы ПВО несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские БПЛА сбиты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Сегодня, начиная с 4:30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал Развожаев.

По словам губернатора, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены. Власти сообщили, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева от громкого звука лопнуло оконное стекло.

Губернатор обратился к жителям с просьбой не распространять в соцсетях видео с работой средств ПВО.

Напомним, в Севастополе временно перекрыт рейд, паромы и катера не ходят.