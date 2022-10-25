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Мобилизованным рязанцам с 24 октября начали перечислять по 100 тысяч рублей
Об этом во вторник, 25 октября, на заседании областного правительства сообщил Павел Малков.

Мобилизованным рязанцам с 24 октября начали перечислять по 100 тысяч рублей. Об этом во вторник, 25 октября, на заседании областного правительства сообщил Павел Малков.

«Людям не нужно будет ничего оформлять, списки предоставляет военный комиссариат. Со вчерашнего дня мы эту систему запустили», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что Малков встретился с семьями мобилизованных рязанцев. На встрече обсуждали вопросы соцподдержки.