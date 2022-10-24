Павел Малков обсудил в семьями мобилизованных рязанцев меры соцподдержки

Губернатор рассказал, что в регионе открыли единый центр оказания помощи семьям мобилизованных и напомнил о ряде региональных мер поддержки.

В понедельник, 24 октября, Павел Малков встретился с семьями мобилизованных рязанцев. Встреча прошла в формате «круглого стола» в общественной приемной регионального отделения партии «Единая Россия». На ней обсудили вопросы соцподдержки мобилизованных рязанцев и членов их семей.

Губернатор рассказал, что в регионе открыли единый центр оказания помощи семьям мобилизованных, в котором можно получить гуманитарную, юридическую и психологическую помощь.

«Близкие мобилизованных рязанцев не останутся наедине со своими проблемами и вопросами», — подчеркнул он.

Также Павел Малков напомнил о ряде региональных мер поддержки. В частности, о единовременной выплате мобилизованных в размере 100 тысяч рублей, для получения которой не требуется заявлений и документов. После возвращения домой военнослужащие имеют право на путевку в санаторий.

Малков подчеркнул, что за каждой семьей закреплен свой куратор, который будет помогать решать сложные вопросы.

Глава региона ответил на вопросы рязанцев, некоторые из которых касались здоровья мобилизованных. Малков отметил, что все проходят медкомиссию и поручил министру здравоохранения Александру Пшенникову провести дополнительное обследование тех мобилизованных, о которых шла речь на встрече.

В индивидуальном порядке проработают вопрос об отсрочке мужчине, являющимся единственным кормильцем в семье, ребенок которого нуждается в постоянном уходе.