При крушении самолета Су-30 в Иркутске погибли оба пилота
В Иркутске в результате падения военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом погибли два пилота. Жертв среди населения нет, сообщает МЧС РФ.
В Иркутске в результате падения военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом погибли два пилота. Жертв среди населения нет, сообщает МЧС РФ.
Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный дом составила 200 квадратных метров.
По данным СК, борт принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 23 октября. Губернатор региона выехал на место случившегося.
Появилось видео момента крушения.