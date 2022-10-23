Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
Пнд, 24
Втр, 25
ЦБ USD 61.2 -0.3 22/10
ЦБ EUR 59.84 -0.6 22/10
Нал. USD 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Нал. EUR 64.5 / 65.99 21/10 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
3 878
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
4 375
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
6 728
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
9 908
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
При крушении самолета Су-30 в Иркутске погибли оба пилота
В Иркутске в результате падения военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом погибли два пилота. Жертв среди населения нет, сообщает МЧС РФ.

В Иркутске в результате падения военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом погибли два пилота. Жертв среди населения нет, сообщает МЧС РФ.

Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный дом составила 200 квадратных метров.

По данным СК, борт принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 23 октября. Губернатор региона выехал на место случившегося.

Появилось видео момента крушения.