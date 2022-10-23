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В Иркутске военный самолет упал на жилой дом
В Иркутске самолет упал на двухэтажный жилой дом. Это произошло в воскресенье, 23 октября.

В Иркутске самолет упал на жилой дом. Это произошло в воскресенье, 23 октября.

По предварительным данным, самолет Су-30 рухнул на двухэтажный дом, он загорелся.

Губернатор области Игорь Кобзев выехал на место ЧП.

«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории СУ», — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале. По данным экстренных служб, инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино.

Появилось видео момента крушения.