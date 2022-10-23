Появилось видео момента падения Су-30 в Иркутске

В соцсетях опубликовали видео момента крушения военного самолета Су-30 в Иркутске, а также последствий ЧП.

В соцсетях опубликовали видео момента крушения военного самолета Су-30 в Иркутске, а также последствий ЧП.

Самолет потерпел крушение во время испытательного полета, сообщает МЧС. Он упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 23 октября. Губернатор региона выехал на место случившегося.