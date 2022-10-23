Опубликованы новые кадры крушения Су-34 в Ейске с видеорегистратора

На камеру видеорегистратора машины, проезжавшей рядом во время крушения Су-34 в Ейске, попал сам момент авиакатастрофы. Водитель и пассажир автомобиля были в панике и поспешили быстрее уехать. Видео опубликовано в Telegram.

На камеру видеорегистратора машины, проезжавшей рядом во время крушения Су-34 в Ейске, попал сам момент авиакатастрофы. Водитель и пассажир автомобиля были в панике и поспешили быстрее уехать. Видео опубликовано в Telegram.

Напомним, самолет упал рядом с жилым домом в Ейске 17 октября. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 15 человек, еще 26 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Основной версией падения рассматривается техническая неисправность воздушного судна.