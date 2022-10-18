Число погибших после крушения Су-34 в Ейске достигло 15

Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского края.

По данным Telegram-канала Mash, в больнице скончался 51-летний мужчина с 80% ожогами тела. После произошедшего его эвакуировала санавиация.

Ранее при разборах завалов нашли тело мужчины.

В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. После столкновения многоэтажка загорелась.