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Стали известны подробности крушения Су-34 в Ейске

Стали известны подробности крушения Су-34 в Ейске. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно данным канала, после взлета руководитель полетов увидел пламя после взлета и спросил у экипажа, все ли нормально. Пилоты подтвердили, что все хорошо, однако спустя несколько секунд пламя усилилось и самолет стал падать. После этого на взлетное полосе аэродрома нашли мертвых чаек.

По данным «112», сначала отказал правый двигатель, из-за этого Су-34 отклонился от курса взлета, а потом отказал и левый двигатель.

«Сейчас приоритетная версия падения истребителя — столкновение с птицами», — говорится в сообщении.

Следователи изучают действия экипажа.

«Главный вопрос — могли ли пилоты отвести самолет от жилых домов. Также на аэродроме изъяты образцы топлива и документация, а на месте крушения обнаружены бортовые самописцы, которые уже изучают», — отметили в сообщении.

Напомним, после крушения самолета погибли 15 человек, 28 жильцам оказывают медпомощь.