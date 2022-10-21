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ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, есть погибшие
Удары наносились ракетами HIMARS по переправе, которая проходила рядом с Антоновским мостом. ПВО сбила 11 из них, однако, по словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, погибли четыре человека.

ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Удары наносились ракетами HIMARS по переправе, которая проходила рядом с Антоновским мостом. ПВО сбила 11 из них, однако, по словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, погибли четыре человека.

«Мне известно про четверых погибших», — сказал Стремоусов.

Ранее во вторник, 18 октября, власти Херсона заявили о переселении части жителей на левый берег Днепра.