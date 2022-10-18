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Сальдо: часть жителей Херсонской области переселят на левых берег Днепра
По словам Сальдо, это необходимо из-за готовящегося широкомасштабного наступления со стороны Украины. Россия же сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

Часть жителей Херсона переселят на левых берег Днепра. Об этом во вторник, 18 октября, заявил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Речь идет о жителях Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов. По словам Сальдо, это необходимо из-за готовящегося широкомасштабного наступления со стороны Украины. Россия же сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

«Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — подчеркнул он.