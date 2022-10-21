В Госдуме сообщили, что почти 10 тысяч мобилизованных россиян вернулись домой

Уточняется, что мобилизованные вернулись домой по разным причинам.

В Госдуме сообщили, что почти 10 тысяч мобилизованных россиян вернулись домой. Об этом пишет LIfe.ru .

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на встрече с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге рассказал, что около 10 тысяч россиян, призванных во время частичной мобилизации, по разным причинам вернулись домой.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю вернулись домой более 70 ошибочно призванных мужчин.