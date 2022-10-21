Более 70 ошибочно призванных рязанцев вернулись домой за неделю

С начала объявления частичной мобилизации домой вернулись более 260 жителей Рязанской области.

За минувшую неделю более 70 ошибочно призванных рязанцев вернулись домой из расположения воинских частей. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Среди ошибочно мобилизованных были многодетные отцы из Сапожковского, Сасовского, Шиловского, Клепиковского, Сараевского районов и города Рязани, отец ребенка инвалида из Рязанского района, учитель средней школы из Рязанского района, рязанцы, страдающие серьезными заболеваниями, которые подтвердились медицинскими комиссиями непосредственно в учебном центре, граждане, должности которых были забронированы системообразующими предприятиями.

Уточняется, что с начала объявления частичной мобилизации домой вернулись более 260 жителей Рязанской области.