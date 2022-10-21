Суд продлил арест женщине-инвалиду, обвиняемой в коррупции при закупках медоборудования. Об этом
Речь идет о коррупции при закупках медоборудования для рязанских больниц. По этому делу свидетелем проходит бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Всего под стражей находятся трое. Одна из них — Светлана Бирюкова, консультант отдела минздрава Рязанской области по закупкам. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159, части 1 статьи 159 примечание 2, пункта «в» части 5 статьи 200.5 УК
Содержание под стражей, по мнению обвинителя, необходимо, иначе обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить возможные доказательства. Однако известно, что у женщины имеется инвалидность III степени, хронические заболеваний и восьмилетний сын.
Защита женщины указывает на противоречия в деле. Сторона защиты считает, что говорить о размере хищения нельзя, пока нет заключения соответствующей экспертизы. А она будет готова лишь в феврале 2023 года. Кроме того, в деле отсутствуют трудовой договор и должностные обязанности обвиняемой, по которым можно было бы установить, какие у нее были возможности для совершения вменяемых ей преступлений. Эти документы даже никто не изучал.
Тем не менее 21 октября в Советском районном суде Рязани рассмотрели ходатайство о продлении ей срока содержания под стражей. В итоге женщину решили оставить под стражей до 22 декабря. Сторона защиты заявила о намерении обжаловать это решение в Рязанском областном суде.