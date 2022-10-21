Суд продлил арест женщине-инвалиду, обвиняемой в коррупции при закупках медоборудования

Речь идет о коррупции при закупках медоборудования для рязанских больниц. По этому делу свидетелем проходит бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Суд продлил арест женщине-инвалиду, обвиняемой в коррупции при закупках медоборудования. Об этом сообщила «МедиаРязань».

Речь идет о коррупции при закупках медоборудования для рязанских больниц. По этому делу свидетелем проходит бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Всего под стражей находятся трое. Одна из них — Светлана Бирюкова, консультант отдела минздрава Рязанской области по закупкам. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159, части 1 статьи 159 примечание 2, пункта «в» части 5 статьи 200.5 УК Р. Ф. Следствие полагает, что, работая в контрактной службе, за период с 2020 по 2021 годы она и другие фигуранты дела похитили денежные средства Рязанской области в размере более 40 миллионов рублей. Они осуществляли закупки по завышенным ценам. Одновременно женщине вменяют получение взяток от участников мошеннической схемы.

Содержание под стражей, по мнению обвинителя, необходимо, иначе обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить возможные доказательства. Однако известно, что у женщины имеется инвалидность III степени, хронические заболеваний и восьмилетний сын.

Защита женщины указывает на противоречия в деле. Сторона защиты считает, что говорить о размере хищения нельзя, пока нет заключения соответствующей экспертизы. А она будет готова лишь в феврале 2023 года. Кроме того, в деле отсутствуют трудовой договор и должностные обязанности обвиняемой, по которым можно было бы установить, какие у нее были возможности для совершения вменяемых ей преступлений. Эти документы даже никто не изучал.

Тем не менее 21 октября в Советском районном суде Рязани рассмотрели ходатайство о продлении ей срока содержания под стражей. В итоге женщину решили оставить под стражей до 22 декабря. Сторона защиты заявила о намерении обжаловать это решение в Рязанском областном суде.