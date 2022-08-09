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Бывший глава рязанского минздрава проходит свидетелем по делу о коррупции при закупках
На данный момент под стражей находятся трое.

Бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий проходит свидетелем по делу о коррупции при закупках областным минздравом. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань».

В деле речь идет о покупке оборудования по завышенным ценам.

Под стражей находятся трое. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В марте 2022 года был задержан директор компании «Фармвест» Глеб Кондратьев. Под домашним арестом оказалась консультант юридического отдела Светлана Бирюкова (позже ее поместили в СИЗО). Через три месяца арестована директор компании «Фарм плюс» Людмила Кондратьева.

Тем временем во вторник, 9 августа, рязанское управление ФАС выявило сговор 11 компаний. Фирмы договорились не снижать цену на рынках медизделий и медоборудования в 30 закупочных процедурах.

Среди нарушителей — ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».

Результатом реализации соглашения стало ограничение конкуренции в 17 регионах страны, в том числе и в Рязанской области. Организации заключили в 2017—2019 годы контракты на поставку диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотиков и алкоголя. Общая сумма — 125 737 491 рубль.

Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы. Тогда будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.