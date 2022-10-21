Минтруд: родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги

Разъяснение дала замглавы ведомства Ольга Баталина.

Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него долги или налоги. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила замглавы министерства труда и соцзащиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве.

Она заявила, что ей поступают вопросы касательно долгов и налоговых взносов мобилизованных. Баталина уточнила, что сделать это может любой человек. Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, указать ИНН мобилизованного и во вкладке «уплата налогов и пошлин» выбрать опцию — уплата за третье лицо.

Ранее в Госдуме предложили дать возможность мобилизованным заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для передачи им денег.