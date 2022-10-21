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В Госдуме предложили новую меру поддержки мобилизованных
Речь идет о возможности заводить дополнительные банковские карты на имя родственника мобилизованного.

В Госдуме предложили дать возможность мобилизованным заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для передачи им денег. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили РИА Новости на депутата Олега Леонова.

Депутат напомнил, что сейчас мобилизованные получают не менее 195 тысяч рублей. Однако у них нет технической возможности переводить деньги семьям и родственникам.

«Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — указывается в обращении.

Олег Леонов предложил заполнять соответствующие документы в воинской части или решать этот вопрос на момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.

Соответствующее обращение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину.