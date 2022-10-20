Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Владимир Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Об этом передает РИА Новости .

Путин проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке на полигоне в Сельцах.

Президенту показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мобилизованные проходят курс по боевой подготовке по военно-учетным специальностям, а также боевому слаживанию в составе подразделений.

Путин также посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, имеющих боевой опыт.

Кроме того, президент выстрелил из снайперской винтовки и пожал руку мобилизованному рязанцу.