Появились кадры проверки Путиным полигона в Рязанской области
Президент проинспектировал занятия, а также снаряжение и форму мобилизованных в Рязанской области.
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры проверки Владимиром Путиным полигона в Сельцах в Рязанской области, где идет подготовка мобилизованных.
Отмечается, что президент проинспектировал занятия, а также снаряжение и форму мобилизованных в Рязанской области.
Вместе с Путиным также приехал министр обороны Сергей Шойгу.
Президент выстрелил из снайперской винтовки и пожал руку мобилизованному рязанцу.