В Канищеве затопило подъезд и квартиры многоэтажки

В Рязани в доме на улице Интернациональной днем в субботу, 1 октября, затопило подъезд. Видео опубликовано в
«Такая картина с 9 по 1 этаж. Из квартир вычерпывали ведрами! Летом делали капремонт фасада и крыши. На время ремонта сняли решетку с ливневки (которая предохраняла от попадания мусора). Ну и, соответственно, никто ее назад не вернул. Первым сильным дождем с крыши смыло весь строительный мусор, заботливо там оставленный „специалистами“ из Средней Азии, и забило им трубу», — сообщает автор поста.
Рязанцы задаются вопросами, за чей счет будут ремонтировать затопленные квартиры, кто принимал работы у подрядчика и как быстро теперь приведут в порядок их подъезд.
Напомним, накануне из-за сильного ливня подтопило участок на улице Интернациональной. Подтопление устранили.