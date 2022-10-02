В Канищеве затопило подъезд и квартиры многоэтажки

В Рязани в доме на улице Интернациональной днем в субботу, 1 октября, затопило подъезд. Видео опубликовано в соцсетях. Это произошло в доме № 17 корпус 1.

В Рязани в доме на улице Интернациональной днем в субботу, 1 октября, затопило подъезд. Видео опубликовано в соцсетях . Это произошло в доме № 17 корпус 1.

«Такая картина с 9 по 1 этаж. Из квартир вычерпывали ведрами! Летом делали капремонт фасада и крыши. На время ремонта сняли решетку с ливневки (которая предохраняла от попадания мусора). Ну и, соответственно, никто ее назад не вернул. Первым сильным дождем с крыши смыло весь строительный мусор, заботливо там оставленный „специалистами“ из Средней Азии, и забило им трубу», — сообщает автор поста.

Рязанцы задаются вопросами, за чей счет будут ремонтировать затопленные квартиры, кто принимал работы у подрядчика и как быстро теперь приведут в порядок их подъезд.

Напомним, накануне из-за сильного ливня подтопило участок на улице Интернациональной. Подтопление устранили.