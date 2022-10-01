В Канищеве освободили от воды улицу Интернациональную

В Канищеве устранили подтопление на участке улицы Интернациональной. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

В Канищеве устранили подтопление на участке улицы Интернациональной. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

Подтопление участка на улице Интернациональной произошло из-за сильного ливня в субботу, 1 октября. Подрядчик дирекции благоустройства провел работы по ликвидации последствий непогоды.

Причиной скопления воды стал нанос на дождеприемные решетки опавшей листвы и постороннего мусора. Сейчас вода ушла, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее фото и видео затопленной дороги опубликовали в соцсетях.