В Рязанской области прокомментировали введение Путиным режима повышенной готовности

В Рязанской области создадут оперштаб в связи с введением режима повышенной готовности. Об этом сообщило областное правительство.

«В правительстве области сообщили, что в настоящее время готовится распоряжение по созданию оперативного штаба. О мерах ограничительного характера пока речи не идет», — сообщила пресс-служба.

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести на части ЦФО и ЮФО мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций.