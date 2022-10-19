Путин поручил ввести в Рязанской области мероприятия по защите от ЧС
Владимир Путин поручил ввести на части ЦФО и ЮФО мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций. Об этом передает РИА Новости.
Согласно указу президента от 19 октября, мероприятия по защите от ЧС вводятся на территориях ЦФО и ЮФО, кроме приграничных с Украиной регионов (в том числе и в Рязанской области).
Режим предусматривает:
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.