Путин поручил ввести в Рязанской области мероприятия по защите от ЧС

Владимир Путин поручил ввести на части ЦФО и ЮФО мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций. Об этом передает РИА Новости.

Согласно указу президента от 19 октября, мероприятия по защите от ЧС вводятся на территориях ЦФО и ЮФО, кроме приграничных с Украиной регионов (в том числе и в Рязанской области).

Режим предусматривает: