Теракт на мосту не повлиял на поездки рязанцев в Крым

С началом осени желающих отдохнуть в Крыму немного

Теракт на мосту не повлиял на поездки рязанцев в Крым. Об этом журналисту РЗН. Инфо рассказали в турагентствах и сами рязанцы. В турагентствах «Андерсен», «Гулливер» и «Центр-Тур» сообщили, что начиная с октября мало, кто покупает билеты и туры в Крым. «Теракт не сыграл особо колоссальной роли на продажи билетов. В октябре поездки в Крым уже единичные: либо по работе, либо в санаторий. Падения у нас не произошло, потому что активного спроса и не было», — отметили менеджеры турагентств «Гулливер» и «Центр-Тур» Екатерина и Надежда.

«Падение спроса и количества броней у нас не наблюдается. После теракта не было отказов от туров и их переносов. В прошлом году количество броней было значительно больше, чем в этом. Но это связано с обстановкой в целом. В октябре в принципе очень мало бронирования туров, так как сезон уже закончился», — подчеркнула Юлия Чернова, директор турагентства «Андерсен».

На вокзале «Рязань-2», через который и проходят поезда в Крым, сегодня людей перед оправкой не много. С некоторыми рязанцами удалось поговорить журналисту РЗН. Инфо.

«Мы с мужем запланировали отдых в Крыму еще в июле вместе с друзьями. Летом у нас не получалось съездить, да и жарко там. Как только узнали о теракте на мосту, испугались и задумывались отказаться от поездки. Мы так хотели отдохнуть, уже напредставляли себе. И все-таки с мужем решили рискнуть, а наши друзья сдали билеты. Немного страшно ехать в Крым, но лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть вдвойне», — рассказала Ольга.

«Еще в сентябре, когда началась эта нестабильная обстановка в России, я купила билеты в Крым и решила там развеется. Уже список написала, что буду делать и что хочу посмотреть. Немного испугалась после теракта, но все равно еду. Это же интересное приключение», — прокомментировала Ксения.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик. Стало известно о трех погибших и еще трое пропали без вести.

ФСБ установила организатора теракта.