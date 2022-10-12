ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту. Им оказалось главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов, передает РИА Новости .

Отмечается, что по уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении.

В ФСБ заявили, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). В организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур.

Автомобиль DAF. пересекший российско-грузинскую границу, доставил груз на оптовую базу в Армавир. 7 октября документы на груз изменили и отправителем указали ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в республике Крым. В этот же день паллеты загрузили в грузовик Махира Юсубова, выехавшего в Симферополь. 8 октября 2022 во время следования по Крымскому мосту произошел подрыв.

В ФСБ заявили, что передвижение груза по всему маршруту контролировал, а также контактировал с участниками сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем». Он использовал для координации виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, а также зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.

Всех участников подготовки к теракту задержали.