ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Ранее в Белгороде на дом на улице Губкина упала часть ракеты.

ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, есть разрушения на территории школы. Жертв и пострадавших нет.

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами», — заявил Гладков.

Ранее в Белгороде на дом на улице Губкина упала часть ракеты. Момент падения попал на видео. Также очевидцы засняли последствия произошедшего.