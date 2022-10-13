ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области
Ранее в Белгороде на дом на улице Губкина упала часть ракеты.
ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Об этом
По его словам, есть разрушения на территории школы. Жертв и пострадавших нет.
«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами», — заявил Гладков.
Ранее в Белгороде на дом на улице Губкина упала часть ракеты. Момент падения попал на видео. Также очевидцы засняли последствия произошедшего.