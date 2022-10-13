Опубликованы фото и видео последствий падения обломков ракеты на дом Белгороде

Опубликованы фото и видео последствий падения обломков ракеты на дом Белгороде. Снимки и ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Обломки ракеты упали на дом на улице Губкина в четверг, 13 октября.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что город обстреляли ВСУ, сработало ПВО. Также поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, момент падения попал на видео.