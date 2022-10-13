Момент падения обломков ракеты на дом в Белгороде попал на видео

Момент падения обломков ракеты на дом в Белгороде попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. В городе работает ПВО. Гладков рассказал, что есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина.

«Информация о пострадавших уточняется. Мэр города Антон Иванов и все оперативные службы находятся на месте», — отметил глава Белгородской области.

Он добавил, что выехал в регион на машине из Москвы.