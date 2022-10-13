В Госдуме заверили, что отцы троих детей получили отсрочку от мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал эту отсрочку жестом добром воли Министерства обороны

В Госдуме заверили, что отцы троих детей получили отсрочку от мобилизации. Такую информацию сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете».

По его словам, теперь не подлежащими призыву будут считаться те, кто имеет на иждивении трёх и более детей до 16 лет, а не четырёх и более, как это было ранее. Картаполов назвал эту отсрочку жестом добром воли Министерства обороны.

Документы, подтверждающих такую отсрочку, пока до сих пор нигде не опубликованы.

Адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале назвал такие документы сомнительными, потому что граждане, подлежащие призыву, сослаться на слова депутата в военкомате и в суде не смогут.

Когда Картаполов давал пояснения «Парламентской газете», он отмечал, что указанные разъяснения проходят по категории документов для служебного пользования, поэтому они до сих пор не были нигде официально размещены.

Напомним, мать троих детей из Касимова Юлия Дубчак просит помочь ей вернуть домой мужа и многодетного отца, 33-летнего Дмитрия Дубчака.