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Многодетная мать из Касимова просит вернуть домой мобилизованного мужа
У мужчины на попечении находятся трое детей, также недавно он перенес операцию.

Многодетная мать Юлия Дубчак из Касимова просит помочь ей вернуть домой мужа и многодетного отца, 33-летнего Дмитрия Дубчака. Об этом она рассказала журналисту РЗН.инфо.

Женщина с тремя детьми находится на полном обеспечении мужа. Старшему ребенку 12 лет, младшему — один месяц. Две недели назад женщину прооперировали — удалили тромб. Ее мужа Дмитрия мобилизовали 24 сентября, сейчас он находится в Сельцах.

Юлия говорит, что отправила письма «каждому депутату Единой России», но в ответ ей прислали сообщение, что обращение рассматривается.

«Мы с Димой в браке и у нас трое детей: один месяц, семь и двенадцать лет. Я нахожусь в декретном отпуске и не работаю соответственно. У нас кредит на машину и ипотека. Одной воспитывать троих детей очень тяжело. Я понимаю, что он должен служить родине, но и детям он нужен», — рассказала Юлия.