Мать Елены Логуновой заявила, что преступление раскрыто

Мать пропавшей год назад рязанки Елены Логуновой заявила, что преступление раскрыто. Об этом Наталия Кошелева написала на странице «ВКонтакте».

Она поблагодарила следственную группу центрального СКР за «большую и плодотворную работу».

«Хочется вспомнить слова Логунова „Пусть ищут те, кто за это получает зарплату“. Следователи не думали о зарплате, а отработали на человечности, порядочности, нравственности, честности, духовности и патриотизме. Мною в приемную СКР направлено благодарственное письмо», — сообщила Наталия Кошелева.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Ее тело нашли 7 октября рядом с дачей семьи ее мужа Александра.