«Своя колокольня»: тело Логуновой было брошено на берегу реки Истьи

Муж рязанки Александр Логунов официально признался в убийстве супруги на допросе спустя месяц нахождения в СИЗО.

Появились подробности дела о рязанке Елене Логуновой. Информацию в пятницу, 7 октября, опубликовала «Своя колокольня».

Отмечается, что муж рязанки Александр Логунов официально признался в убийстве супруги на допросе спустя месяц нахождения в СИЗО. Он заявил, что бросил тело на берегу реки Истьи между деревнями Половское и Собчаково.

Так как место глухое и туда невозможно попасть, Логунов не стал копать яму, а завернул труп в целлофановый пакет для строительного мусора и бросил на берегу.

Также в издании уточнили, что Елена Логунова была задушена, а тело объели дикие животные. Девушка была одета в домашнюю пижаму серого цвета.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра.

Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.