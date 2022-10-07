«Своя колокольня»: тело Логуновой было брошено на берегу реки Истьи

Появились подробности дела о рязанке Елене Логуновой. Информацию в пятницу, 7 октября, опубликовала «Своя колокольня».
Отмечается, что муж рязанки Александр Логунов официально признался в убийстве супруги на допросе спустя месяц нахождения в СИЗО. Он заявил, что бросил тело на берегу реки Истьи между деревнями Половское и Собчаково.
Так как место глухое и туда невозможно попасть, Логунов не стал копать яму, а завернул труп в целлофановый пакет для строительного мусора и бросил на берегу.
Также в издании уточнили, что Елена Логунова была задушена, а тело объели дикие животные. Девушка была одета в домашнюю пижаму серого цвета.
Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра.
Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.