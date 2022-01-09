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За новогодние праздники на российских дорогах погибли несколько сотен человек
Спасатели отмечают, что в авариях за восемь праздничных дней умерло более 230 человек.

В МЧС сообщили данные по погибшим на российских дорогах в новогодние праздники. Спасатели отмечают, что в авариях за восемь праздничных дней умерло более 230 человек.

Увеличение аварий в МЧС связывают с плохой погодой, которая установилась в некоторых россиских регионах.

«Так, с начала 2022 года в России произошло около двух тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло», — говорится в сообщении.

Напомним, что синоптики пообещали в Рязанской области снегопад и метель, которые начнутся в ночь с девятого на десятое января и продлятся до вечера первого рабочего дня в 2022 году.