Синоптики пообещали рязанцам снег и метель в первый рабочий день 2022 года

Снегопад начнется ночью с девятого на десятое января.

Синоптики пообещали рязанцам снег, метель и гололедицу в первый рабочий день 2022 года. Метеопредупреждение опубликовало на своем сайте региональное МЧС .

Снегопад начнется ночью с девятого на десятое января.

Спасатели обратились к рязанцам с просьбой не стояять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.