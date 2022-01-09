В Рязанской области ожидаются метель, гололедица и -8 градусов
Температура ночью опустится до -10 градусов.
В Рязанской области в понедельник, 10 января, ожидается облачная погода. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Ночью температура опустится до −10…−5 градусов. Днем столбик термометра покажет отметку −8…−3. Вместе с тем днем рязанцев ожидают сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы.
Ветер юго-восточный, составит 5-10 метров в секунду.
Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев в первый рабочий день 2022 года.