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В Рязанской области ожидаются метель, гололедица и -8 градусов
Температура ночью опустится до -10 градусов.

В Рязанской области в понедельник, 10 января, ожидается облачная погода. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью температура опустится до −10…−5 градусов. Днем столбик термометра покажет отметку −8…−3. Вместе с тем днем рязанцев ожидают сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы.

Ветер юго-восточный, составит 5-10 метров в секунду.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев в первый рабочий день 2022 года.