Стало известно о смерти второго ребенка во время беспорядков в Казахстане

Четырёхлетняя девочка умерла в Алмате

Стало известно о гибели второго ребенка во время беспорядков в Казахстане. Четырёхлетняя девочка умерла в Алмате. Об этом сообщила детский омбудсмен Аружан Саин.

Девочка погибла 7 января. Она находилась вместе с 15-летней сестрой в автомобиле, который попал под обстрел. Ребенок погиб сразу, ее сестра получила пулевое ранение. Подростка прооперировали, сейчас она находитсяя в реанимации.

Напомним, во время протестов в Казахстане подтверждена гибель уже двух детей. Ранее сообщали о смерти 11-летнего мальчика в Алмате.