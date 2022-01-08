Во время спецоперации в Алма-Ате погиб ребенок

Еще один поступил в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями.

Во время спецоперации в Алма-Ате погиб ребенок. Об этом в субботу, 8 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.

Трагедия случилась 5 января. Во время беспорядков 11-летний мальчик погиб от огнестрельного ранения. По информации омбудсмена, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел.

Уточняется, что 7 января в детскую больницу Алматы поступил 15-летний подросток с тяжелыми огнестрельными ранениями. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль кто-то расстрелял.