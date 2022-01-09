Полиция нашла автомобиль, на котором сбили двух пешеходов в Канищеве

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, наезд совершили на автомобиле Митсубиси Лансер.

Полиция нашла автомобиль, на котором сбили двух пешеходов в Канищеве. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, наезд совершили на автомобиле Митсубиси Лансер. О личности водителя, находившегося за рулем в момент ДТП, в полиции ничего не рассказали.

В результате ДТП пострадали пешеходы1982 г. р. и 1973 г. р.

Ранее говорилось, что полиция ищет автомобиль и водителя, совершившего наезд.