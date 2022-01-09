Полицейские разыскивают водителя, сбившего пешеходов в Канищеве

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в субботу, 8 января, на улице Бирюзова около дома № 21, примерно в 22.30 автомобиль наехал на двух пешеходов