На место смертельной аварии в Рязанском районе выехала зампрокурора области

ДТП произошло в субботу, 8 января.

На место смертельной аварии в Рязанском районе выехала зампрокурора области Екатерина Банникова. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Банникова занялась координацией правоохранительных органов по установлению обстоятельств аварии, а также принятию процессуального решения.

Напомним, смертельное ДТП на трассе Р-132 произошло в субботу, 8 января, около 16:00. Грузовик наехал на стоявшие на «красном» легковушки. Один человек погиб. Троих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.