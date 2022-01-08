Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
Ранее арестовали бывшего главу КНБ Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. Об этом в субботу, 8 января, сообщили
«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Ранее арестовали бывшего главу КНБ Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.