Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза

Ранее арестовали бывшего главу КНБ Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. Об этом в субботу, 8 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее арестовали бывшего главу КНБ Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.