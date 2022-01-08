В Казахстане по делу о госизмене задержали бывшего главу КНБ
Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова поместили в изолятор временного содержания. Вместе с ним задержали и «других лиц».
В Казахстане по делу о госизмене задержали бывшего главу КНБ. Об этом в субботу, 8 января, сообщил «
Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова поместили в изолятор временного содержания. Вместе с ним задержали и «других лиц».
Уточняется, что в интересах следствия информацию не разглашают. Масимова сняли с должности 6 января, однако он присутствовал на совещании Совбеза, которое проводил президент республики Токаев.