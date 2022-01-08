Полицейские задержали причастного к хищению новогодней декорации в центре Сараев

Ранее СМИ писали, что в центре Сараев со сцены у Дома культуры неизвестный украл фигурку оленя и перерезал подсветку. Руководитель учреждения обратилась в полицию с заявлением.

Полицейские задержали причастного к похищению новогодней декорации в центре Сараев. Об этом в субботу, 8 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее СМИ писали, что в центре Сараев со сцены у Дома культуры неизвестный украл фигурку оленя и перерезал подсветку. Руководитель учреждения обратилась в полицию с заявлением о пропаже декорации.

Полицейские установили, что к краже причастен 30-летний уроженец Сараев, который в последнее время проживал в Москве. Он приехал в родной поселок на праздники в гости к родственникам. В состоянии алкогольного опьянения ночью мужчина забрал домой фигурку оленя. Утром полицейские изъяли похищенное.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.